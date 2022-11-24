В Мурманске на улице Достоевского вспыхнул пассажирский автобус

Движение на улице было перекрыто. Фото: скриншот видео

24 ноября в Мурманске на улице Достоевского,12 загорелся пассажирский автобус. Движение на улице было перекрыто.

Происшествие попало на видео.

- В 18.05 поступило сообщение о возгорании автобуса. Пострадавших нет, пассажиров эвакуировали, пожар потушен, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

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