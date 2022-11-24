В районе Амбрам-Мыса произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

На месте происшествия работали спасатели. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 24 ноября в Мурманской области, в районе Абрам-Мыса произошло серьезное ДТП. На месте происшествия работали спасатели.

Как сообщили в МЧС региона, на 1400 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись два легковых авто и грузовик, четыре человека пострадали.

Спасателями проводилась работа по осмотру, ограждению места ДТП, отключению АКБ, обеспечению безопасности, сбору данных.

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