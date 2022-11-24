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НовостиОбщество24 ноября 2022 14:47

В Кольском районе ограничили выход судов в Баренцево море

Запрет связан с усилением ветра и волн
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Выход маломерных судов ограничен с 00.00 25 ноября до 00.00 26 ноября.

Выход маломерных судов ограничен с 00.00 25 ноября до 00.00 26 ноября.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе ввели режим повышенной готовности. Выход маломерных судов в Баренцево море ограничен.

Согласно постановлению администрации муниципалитета, запрет введен из-за непогоды - усиления ветра и увеличения высоты волны.

Выход маломерных судов ограничен с 00.00 25 ноября до 00.00 26 ноября в Териберке и Ура-Губе, сообщает МЧС региона.

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