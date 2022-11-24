В Кольском районе ограничили выход судов в Баренцево море

Выход маломерных судов ограничен с 00.00 25 ноября до 00.00 26 ноября.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кольском районе ввели режим повышенной готовности. Выход маломерных судов в Баренцево море ограничен.
Согласно постановлению администрации муниципалитета, запрет введен из-за непогоды - усиления ветра и увеличения высоты волны.
Выход маломерных судов ограничен с 00.00 25 ноября до 00.00 26 ноября в Териберке и Ура-Губе, сообщает МЧС региона.
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