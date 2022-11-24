Жителям Мурманской области рассказали об уловках интернет-мошенников в сезон распродаж

О том, как не попасться на удочку интернет-мошенникам, рассказали в отделении Банка России по Мурманской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Мурманской области напомнили о правилах безопасности в период распродаж и всеобщего предновогоднего ажиотажа. О том, как не попасться на удочку интернет-мошенникам, рассказали в отделении Банка России по Мурманской области.

- В сезон скидок аферисты создают фишинговые сайты, маскируясь под известные торговые сети и маркетплейсы. Мошенники выдают себя за продавцов бытовой техники и электроники, одежды и обуви ушедших из России брендов. Свои «супервыгодные» предложения они рекламируют в соцсетях, рассылают вредоносные ссылки в мессенджерах. Важно помнить – если добровольно выдать злоумышленникам конфиденциальные сведения о счетах и картах, то банки не компенсируют потери, – отмечает заместитель отделения Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

Эксперты советуют выбирать только проверенные и надежные интернет-магазины и сервисы, сохранять официальные адреса полюбившихся магазинов заранее в закладках браузера. Всегда стоит внимательно проверять название сайта и не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений.

Также для онлайн-покупок можно завести отдельную карту и пополнять ее ровно на ту сумму, которую планируете потратить.

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