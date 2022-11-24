В Мурманской области ищут инвесторов для организации экскурсий на Кольскую сверхглубокую и закрытый плавцех

Еще одна важная задача - найти инвесторов для разработки туристической инфраструктуры. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В рамках социально-экономического развития Печенгского округа разрабатываются два туристических проекта: посещение Кольской сверхглубокой скважины и закрытого плавильного цеха в Мурманске (старейшее производство «Норникеля», прекратившее работу в 2020 году).

В рамках социально-экономического развития Печенгского округа разрабатываются два туристических проекта: посещение Кольской сверхглубокой скважины и закрытого плавильного цеха в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Сейчас рассматриваются варианты их посещения, в том числе и чтобы это было безопасно, все-таки это бывшие промышленные и научные объекты, - сообщили в администрации Печенгского округа.

Еще одна важная задача - найти инвесторов для разработки туристической инфраструктуры.

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