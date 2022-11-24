В Мурманской области ищут инвесторов для организации экскурсий на Кольскую сверхглубокую и закрытый плавцех

Еще одна важная задача - найти инвесторов для разработки туристической инфраструктуры.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В рамках социально-экономического развития Печенгского округа разрабатываются два туристических проекта: посещение Кольской сверхглубокой скважины и закрытого плавильного цеха в Мурманске (старейшее производство «Норникеля», прекратившее работу в 2020 году).
В рамках социально-экономического развития Печенгского округа разрабатываются два туристических проекта: посещение Кольской сверхглубокой скважины и закрытого плавильного цеха в Мурманске.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
- Сейчас рассматриваются варианты их посещения, в том числе и чтобы это было безопасно, все-таки это бывшие промышленные и научные объекты, - сообщили в администрации Печенгского округа.
Еще одна важная задача - найти инвесторов для разработки туристической инфраструктуры.
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