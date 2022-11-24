Профессор МГТУ рассказала о сложностях развития Северного морского пути

Эксперт отметила, что главное - обеспечить безопасность мореплавания в полярных водах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Завкафедрой технологии материалов и судоремонта МГТУ, профессор Людмила Баева рассказала о сложностях, которые могут возникнуть при развитии Северного морского пути. Сейчас многие российские компании перестраивают на него свою логистику.

Эксперт отметила, что главное - обеспечить безопасность мореплавания в полярных водах.

- Ледовая обстановка предполагает повышенные требования к техническому состоянию корпусной конструкции судов, вне зависимости от того, гражданские это суда или корабли Военно-морского флота. Этот вопрос будет стоять очень остро. Также низкие температуры могут повлиять на работу морского транспорта, - поделилась профессор с «АиФ-Мурманск».

Важно, чтобы на протяжении всего Севморпути была отлажена деятельность спасательных служб.

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