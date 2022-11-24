Жителям Мурманской области рассказали, куда жаловаться на скользкие дороги

Министр госжилстройнадзора региона Алена Кузнецова рассказала, куда могут обратиться северяне с жалобами на скользкие дороги.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области кругом гололед, а дороги посыпают далеко не везде. Так, недавно жительница Мурманска поскользнулась на лестнице и сломала ногу.
Министр госжилстройнадзора региона Алена Кузнецова рассказала, куда могут обратиться северяне с жалобами на скользкие дороги.
- Если дело касается дворов, то, безусловно, нужно сразу обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Это гарантия максимально быстрого реагирования, - поделилась министр с «АиФ-Мурманск».
Если скользко на тротуаре или вдоль дороги, то стоит звонить в ЕДДС. Телефон в Мурманске - 051.
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