Жительница Абрам-Мыса украла деньги с карты умершего приятеля

Жительница Абрам-Мыса украла 15 тысяч рублей с банковского счета умершего приятеля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Абрам-Мыса украла 15 тысяч рублей с банковского счета умершего приятеля. В полицию с заявлением о краже обратилась сестра мужчины. Она рассказала стражам порядка, что просмотре мобильного телефона северянина увидела, что средства списаны уже после его смерти.

31-летнюю ранее несудимая северянку задержали. Злоумышленница рассказала, что усопший проживал в коммунальной квартире, в которой она была частой гостьей.

- В один из визитов она пришла к нему домой и на общей кухне взяла гаджет, принадлежащий бывшему приятелю. Прочитав все смс-сообщения, мурманчанка узнала, что на счету мужчины находится 15 тысяч рублей. Она перевела деньги на свою карту, а затем обналичила их и потратила, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до шести лет лишения свободы. С местной жительницы взята подписка о невыезде.

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