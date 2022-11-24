4,5 тысячи шкурок северного оленя пытались незаконно ввезти в Мурманскую область из Финляндии

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: Мурманская таможня

В Мурманской области сотрудники таможни остановили автомобиль, в котором пытались ввезти из Финляндии 4550 немаркированных шкурок северного оленя. Нарушение выявили на таможенном посту МАПП Лотта.

631 кг шкурок ног северного оленя доставляли для российской производственной компании. Таможенному органу были предоставлены, в том числе разрешение Россельхознадзора на ввоз продукции, ветеринарный сертификат и сертификат страны происхождения товаров.

Однако при проведении ветеринарного контроля таможенники выяснили, что на шкурках и на мешках отсутствует маркировка (бирки, клейма, и т.п.), позволяющая идентифицировать ввозимый товар. Ввоз шкурок в итоге запретили, а автомобиль вместе с грузом отправили обратно в Финляндию.

- В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз / вывоз товаров), - сообщает пресс-служба Мурманской таможни.

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