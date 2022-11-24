В Мурманской области появился временный КПП

С 7 ноября КПП работает во временном режиме для выявления нарушений в приграничной зоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области, возле поселка Ена, на автодороге Пиренга-Ковдор появился контрольно-пропускной пункт. С 7 ноября КПП работает во временном режиме для выявления нарушений в приграничной зоне.

- Выезжая за пределы города, не забывайте взять с собой паспорт. Мы не закрываем город и район, а лишь усиливаем контроль за въездом на территорию, - написал глава Ковдорского округа Сергей Сомов.

"КП"-Мурманск" Сергей Сомов уточнил, что в самом Ковдоре КПП нет.

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