К деловому центру «Арктика» в Мурманске съехались пожарные

К счастью, обошлось без серьезных происшествий. Фото: Вячеслав Городецкий

В Мурманске 24 ноября к гостинично-деловому центру «Арктика» съехались пожарные машины. К счастью, обошлось без серьезных происшествий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, в здании ложно сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Напомним: в полиции прокомментировали угрозу взрыва в здании МВД в Мурманске. Мужчина принес туда предмет, похожий на боеприпас.

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