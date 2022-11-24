Житель Никеля обматерил сотрудника полиции в День Победы

В Печенгском округе будут судить 33-летнего жителя Никеля, который публично оскорбил сотрудника полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Печенгском округе будут судить 33-летнего жителя Никеля, который публично оскорбил сотрудника полиции. Мужчина обвиняется по статье 319 УК РФ.

Так, вечером 9 мая этого года мужчина, будучи пьяным, высказал на улице в адрес полицейского слова, унижающие его честь и достоинство. Мужчина обматерил стража порядка в присутствии посторонних людей.

- Уголовное дело направлено мировому судье Печенгского судебного района для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления северянину грозит наказание вплоть до одного года исправительных работ, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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