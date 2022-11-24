В Мурманской области изменятся цены за проезд в общественном транспорте

Насколько вырастет цена билета в троллейбусах и автобусах - пока что не известно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области изменятся цены на пассажирские перевозки. О новой стоимости проезда в общественном транспорте планируют объявить 1 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал "Мурманск" (18+).

Насколько вырастет цена билета в троллейбусах и автобусах - пока что не известно.

Напомним: Мурманск оказался в 20-ке лучших городов по качеству общественного транспорта.

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