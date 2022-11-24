В Мурманской области 51-летний рабочий попал под вагонетку в шахте

На предприятии в Кировском районе пострадал 51-летний монтер пути. Фото: Иван МАКЕЕВ

На предприятии в Кировском районе пострадал 51-летний монтер пути. Как сообщает СУ СКР по Мурманской области, утром 24 ноября мужчина попал под вагонетку, выполняя работы в выработке третьего штрека шахты. Он получил травмы ног.

- Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления вреда, причиненного здоровью рабочего, - прокомментировал старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за соблюдение требований охраны труда при выполнении работ на предприятии.

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