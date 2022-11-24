В Мурманскую область из Финляндии и Норвегии пытались незаконно ввезти картошку и растения в горшках

Путешественников привлекли к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Товары без необходимых документов пытались провезти через границу жители Мурманской области. Путешественники везли покупки домой из Финляндии и Норвегии.
- С начала 2022 года было выявлено шесть административных правонарушений, связанных с несоблюдением правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ в ручной клади и багаже, - сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Возвращаясь из соседних стран через автомобильные пункты пропуска, северяне везли картофель, семена, горшечные растения без фитосанитарных сертификатов, а такие товары нельзя ввозить без документов.
Также один мужчина вез с собой в ручной клади 12 килограммов риса, а без фитосанитарного сертификата можно ввезти только 5 килограммов этой крупы.
Путешественников привлекли к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений.
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