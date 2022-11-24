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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:00

В Мурманской области подорожали пшено, чай и лук

Тем временем снизились цены на капусту и хлеб
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате рассказали, какие продукты первой необходимости подешевели и подорожали в Мурманской области за минувшую неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, с 15 по 21 ноября больше всего снизились цены на белокочанную капусту (на 1,6%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки и яблоки (на 1,2%), сахарный песок (на 0,8%).

- Подорожало пшено (на 2%), черный байховый чай и репчатый лук (на 1,8%), морковь (на 1,7%), картофель (на 1,5%), - сообщили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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