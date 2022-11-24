В Мурманской области подорожали пшено, чай и лук

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскстате рассказали, какие продукты первой необходимости подешевели и подорожали в Мурманской области за минувшую неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.
Так, с 15 по 21 ноября больше всего снизились цены на белокочанную капусту (на 1,6%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки и яблоки (на 1,2%), сахарный песок (на 0,8%).
- Подорожало пшено (на 2%), черный байховый чай и репчатый лук (на 1,8%), морковь (на 1,7%), картофель (на 1,5%), - сообщили в ведомстве.
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
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