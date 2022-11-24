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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:06

Житель Мурманска погасил полмиллиона рублей долгов за электричество ради спасения своего авто

Судебные приставы арестовали машину премиум-класса
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Всего мужчина задолжал 543 тысячи рублей за электроэнергию и платить по счетам не торопился.

Всего мужчина задолжал 543 тысячи рублей за электроэнергию и платить по счетам не торопился.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске предпринимателю пришлось погасить огромный долг, чтобы не расставаться со своей машиной. Всего мужчина задолжал 543 тысячи рублей за электроэнергию и платить по счетам не торопился.

Тем временем судебный пристав выяснил, что северянин владеет автомобилем премиум-класса. Машина была припаркована во дворе дома должника, где пристав и наложил на нее арест. Мужчине сообщили, что у него есть 10 дней для погашения долгов, иначе его «ласточка» отправится на продажу.

- Северянину хватило одного дня для полной оплаты задолженности. Арест с имущества снят, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

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