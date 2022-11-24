Прокуратура привлекла к ответственности директора школы в Мончегорске после драки учеников

В адрес директора школы внесли представление, рассмотрение которого контролирует прокуратура. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске прокуратура провела проверку после информации о драке, которая произошла между учащимися школы №7.

Выяснилось, что во время образовательного процесса между двумя школьниками возникла ссора, которая переросла в драку. Потасовку сняли на видео и опубликовали во «Вконтакте».

-Данный факт свидетельствует о ненадлежащем исполнении работниками школы обязанностей по обеспечению безопасности образовательного процесса, профилактики конфликтных ситуаций и детского травматизма, - сообщает прокуратура Мурманской области.

В адрес директора школы внесли представление, рассмотрение которого контролирует прокуратура.

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