В Мурманске обновили общежитие медицинского колледжа

Студенты ремонтом довольны. Фото: скрин видео t.me/andrey_chibis

Студенты Мурманского медицинского колледжа теперь смогут жить в более комфортных условиях, так как в учреждении завершился ремонт общежития. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

- Обновили все: комнаты, холлы, мебель, душевые, а на месте кладовки сделали спортивный зал. Студенты довольны! - отметил глава региона.

Напомним: в Зареченске спустя 64 года обновили культурно-досуговый центр «Космос».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru