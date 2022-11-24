Житель Мурманска пришел устраиваться на работу и украл у организации почти 300 тысяч рублей

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманске мужчина обокрал магазин, пока там проходила ревизия. Всего он забрал 290 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, ранее мужчина работал в этой торговой организации и числился на хорошем счету у руководства. В тот день он пришел туда, чтобы снова устроиться на работу.

- Руководство в тот момент занималось ревизией, и северянин там же в подсобном помещении магазина ждал назначенного часа. Когда директор вместе с работником занимались перерасчетом товара, мужчина заметил приоткрытый сейф. Он уличил момент, когда женщины отвернулись, вытащил несколько пачек наличных и сбежал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

32-летнего мурманчанина, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Он пытался скрыться от страж порядка - жил у своего друга. Почти все похищенные деньги у него забрали, мужчина успел потратить только 10 тысяч рублей.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Мужчина находится под арестом.

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