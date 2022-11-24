Житель Мурманска предлагал сотрудникам ППС взятку в 95 тысяч рублей за несоставление протокола

Мужчина пытался дать взятку сотрудникам ППС в патрульной машине. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В сентябре этого года на трассе «Кола» в Кольском районе Мурманской области сотрудники ГИБДД остановили для проверки 39-летнего водителя. Оказалось, что мужчина сел за руль, не имея водительского удостоверения, - документа его лишили ранее.

- Находясь в патрульном автомобиле, мужчина, чтобы избежать административной ответственности, передал имевшиеся у него 95 тысяч рублей в качестве взятки сотрудникам ДПС, положив их на заднее сидение служебного автомобиля. Однако преступные действия мужчины были своевременно пресечены, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Из-за своего поступка северянин стал фигурантом уже уголовного дела, на его банковские счета наложен арест. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы и штраф в 30-кратном размере.

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