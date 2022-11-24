В Норвегии россиянина приговорили к 90 дням тюрьмы за использование дрона

Россиянин использовал дрон в Норвегии для съемок достопримечательностей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд норвежской губернии Хордаланн вынес приговор 34-летнему россиянину за использование в стране дронов. Ранее жителям России запретили пользоваться такой технику в любых целях, в том числе и туристических.

Мужчину, который снимал с воздуха местные достопримечательности, приговорили к 90 дням тюрьмы и конфискации дрона и мобильного человека, при этом из срока вычтут 29 дней, которые задержанный провел под арестом до суда.

- Как можно ожидать от российского гражданина знания довольно специфического свода правил, когда ни полиция, ни суды в Норвегии не понимают этих правил, - сообщил NRK адвокат россиянина Эйнар Раэн.

Он отметил, что апелляционный суд ранее постановил, что запрета на использование дронов нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru