В Мурманской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

Тарифы вырастут с 1 декабря 2022 года.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области с 1 декабря 2022 года в среднем на 6,3% вырастут тарифы на коммунальные услуги. Максимальный рост составит 9% и коснется порядка 1% населения региона.
- Принятое решение позволяет снизить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг населением, при этом компенсация недополученных доходов организаций осуществляется за счет средств областного бюджета, - сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.
Соответствующее постановление уже подписал губернатор Андрей Чибис. Вырастет плата на электроэнергию, отопление, водоснабжение и водоотведение, газ и т.д. Действовать тарифы будут до 1 июля 2024 года, в 2023 году индексировать тарифы на ЖКУ не будут.
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