«Вонь и нечисть». В подвале жилого дома в Мурманске страшно находиться

В подвале скапливается вода. Фото: vk.com/murmansklife

Жильцы дома №9 на Верхне-Ростинском шоссе жалуются на состояние своего подвала.

- Он затоплен, стоит невыносимая вонь, а в земле завелись насекомые, жуки, личинки и другая нечисть. Такое положение сохраняется на протяжении многих лет обслуживания УК. Не понятно, каким образом данная компания получила паспорта готовности к отопительному сезону, - пишут жильцы в паблике «Чёрный список Мурманск | Отзывы» (16+).

Обслуживает дом компания «Спутник».

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