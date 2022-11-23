Мурманская область оказалась в аутсайдерах по темпам вакцинации от гриппа

В Мурманской области от гриппа привито менее трети от всего населения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Роспотребнадзор составил рейтинг регионов по темпам вакцинации по данным на 22 ноября. Мурманская область в нем оказалась аутсайдером: в Заполярье привито 23,7% от населения.
- Лучший показатель у Ханты-Мансийского АО (53,7%) и Тюменской области (53,5%). Худший - у Республики Коми (28,9%), Псковской области (27,4%), - сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным Управления в Мурманской области, сейчас вакцинировались от гриппа 174462 человека при плане свыше 300 тысяч. При этом в регионе зафиксировали первый случай «свиного гриппа».
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