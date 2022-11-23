Жительница Мурманской области отсудила у автозаправки 75 тысяч рублей за травму ноги

Северянка распорола ногу на АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кандалакшского района судилась с автозаправкой из-за травмы ноги, которую получила в июне этого года.

На АЗС северянка приехала с подругой. Пока та заправляла машину, пострадавшая вышла из салона, стала обходить колонку и споткнулась о торчащую арматуру, после чего упала на нее коленом. Рана получилась глубокой с сильным кровотечением. Лечить ногу женщине пришлось 21 день.

Суд встал на сторону северянки, так как сотрудники автозаправки должны были обеспечить безопасность на ее территории.

- Суд взыскал с ООО «Серкл Кей Россия» в пользу северянки компенсацию морального вреда в размере 75 000 рублей, а также расходы на лечение и иные дополнительные расходы, - сообщили в Кандалакшском районном суде.

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