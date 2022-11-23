У областной больницы в Мурманске столкнулись троллейбус и машина

Вечером 23 ноября в Мурманске произошла авария на улице Академика Павлова.

У Мурманской областной больницы рядом с остановкой общественного транспорта столкнулись троллейбус №3 и машина. О пострадавших не сообщается.

Напомним: накануне в Мурманске произошло необычное ДТП. Так, возле дома № 2/6 на улице Свердлова столкнулись три автомобиля. Nissan врезался в автомобиль той же марки, а тот в свою очередь задел микроавтобус.

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