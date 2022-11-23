Пропавшего в Ёнском мужчину нашли мертвым

Пропавшего мужчину нашли мертвым. Фото: vk.com/severspas51

С 17 ноября велись поиски 43-летнего Дмитрия Варинского из поселка Ёнский. В тот день мужчина вышел с работы, но до дома не дошел.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «СеверСпас» спустя несколько дней поисков, Дмитрия нашли мертвым.

Проводится доследственная проверка.

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