С 1 декабря в Мурманской области вырастет «коммуналка». На сколько?

Тарифы в Мурманской области вырастут с 1 декабря 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

С 1 декабря северян ждет рост тарифов на ЖКУ. По сообщению регионального комитета по тарифному регулированию, средний рост составит 6,3%, максимальный – 9 %. Так, максимум определен для Мурманска, Североморска (средний показатель составит 6,3% и 6,7% соответственно). На практике максимальный индекс изменения платы граждан коснется только тысячи человек, что составляет менее 1% от общего числа жителей Заполярья.

В 2023 году поднимать тарифы не планируют.

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