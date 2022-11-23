Туристический проект Мурманской области стал одним из победителей всероссийского конкурса

«Школа гидов природного туризма в Хибинах» заинтересовала жюри. Фото: Правительство Мурманской области

Проект от Мурманской области «Школа гидов природного туризма в Хибинах» одержал победу на всероссийском конкурсе лучших образовательных практик в туристической индустрии. Победителей чествовали в Казани.

В номинации «Лучшие образовательные практики в области взаимодействия образовательной организации с организациями туристской индустрии в процессе подготовки кадров» за звание лучшего боролись 14 проектов. «Школу гидов» презентовал жюри заместитель гендиректора Кольского научного центра по научной работе Евгений Боровичев.

- Я очень рад, что экспертное сообщество высоко оценило нашу программу дополнительного профессионального образования. Школа гидов уникальна тем, что сочетает в себе трехмесячное онлайн-обучение с отработкой практических навыков в полевых условиях в режиме двухнедельного «полного погружения», которое проходит на ООПТ, – отметил Евгений Боровичев.

«Школа гидов природного туризма в Хибинах» призвана готовить гидов и экскурсоводов, способных создавать и проводить успешные авторские экскурсии на природе и восполнять нехватку профессионалов в отрасли.

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