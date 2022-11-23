Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 13:53

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Кировск

Жители города смогут купить морепродукты дешевле, чем в магазинах
Ника СВЕТЛОВА
Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 на парковке рядом с домом 14Б по улице Юбилейной.

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 на парковке рядом с домом 14Б по улице Юбилейной.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 ноября в Кировск приедет мобильная ярмарка «Наша рыба». Фудтраки привезут разную продукцию от копченной до мороженой рыбы.

- Жители города смогут приобрести рыбу и морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных, - сообщили в «Мурманконгрессе».

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 на парковке рядом с домом 14Б по улице Юбилейной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru