Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Кировск

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 на парковке рядом с домом 14Б по улице Юбилейной.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
26 ноября в Кировск приедет мобильная ярмарка «Наша рыба». Фудтраки привезут разную продукцию от копченной до мороженой рыбы.
- Жители города смогут приобрести рыбу и морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных, - сообщили в «Мурманконгрессе».
Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 на парковке рядом с домом 14Б по улице Юбилейной.
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