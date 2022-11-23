Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Кировск

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 на парковке рядом с домом 14Б по улице Юбилейной. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 ноября в Кировск приедет мобильная ярмарка «Наша рыба». Фудтраки привезут разную продукцию от копченной до мороженой рыбы.

- Жители города смогут приобрести рыбу и морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных, - сообщили в «Мурманконгрессе».

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 на парковке рядом с домом 14Б по улице Юбилейной.

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