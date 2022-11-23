Житель Зеленоборского пытался защитить мать и попал в колонию

У мужчины возник конфликт с сожителем его матери.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
33-летний житель Зеленоборского пытался обжаловать приговор, который ему вынес суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. У мужчины возник конфликт с сожителем его матери.
Так, апрельским вечером северянин вместе со своей матерью и ее сожителем распивали алкоголь. Будучи изрядно пьяным, последний стал выражаться матом в адрес женщины.
- Сын просил прекратить унижать и оскорблять его мать, однако мужчина не успокаивался и стал грубить ему. Разозлившись на оппонента, осужденный достал из кармана куртки раскладной нож и ударил им обидчика в грудь, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.
Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор был обжалован в апелляции, однако судебная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения.
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