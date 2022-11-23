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НовостиОбщество23 ноября 2022 13:19

Депутата Мурманской облдумы Андрея Иванова срочно госпитализировали

Такое решение принял врач после планового медобследования депутата
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Депутата Мурманской областной думы Андрея Иванова экстренно увезли в больницу.

Депутата Мурманской областной думы Андрея Иванова экстренно увезли в больницу.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Депутата Мурманской областной думы Андрея Иванова экстренно увезли в больницу. Об этом сообщает «Северпост» со ссылкой на источник в региональном парламенте.

- Это решение принял врач в ходе планового медицинского обследования депутата после изучения электрокардиограммы, - сообщает издание.

Андрей Иванов является председателем комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

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