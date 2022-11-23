Депутата Мурманской облдумы Андрея Иванова срочно госпитализировали

Депутата Мурманской областной думы Андрея Иванова экстренно увезли в больницу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Депутата Мурманской областной думы Андрея Иванова экстренно увезли в больницу. Об этом сообщает «Северпост» со ссылкой на источник в региональном парламенте.

- Это решение принял врач в ходе планового медицинского обследования депутата после изучения электрокардиограммы, - сообщает издание.

Андрей Иванов является председателем комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru