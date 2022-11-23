В Мурманской области родителям тройняшек выплатят по миллиону рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области появилась новая социальная мера поддержки – выплата для семей, в которых после 1 января 2022 года появились тройняшки. Ее размер составил миллион рублей на семью, выплата будет проводится единовременно.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

- В этом году в Кольском Заполярье сразу в двух семьях одновременно родилось трое детей, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Напомним: бюджет Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 остается социально ориентированным. Как сообщили в минсоцтруда региона, только в 2023-м на социальные выплаты северянам выделят порядка 20 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru