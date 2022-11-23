Управляющий магазином в Мончегорске украл дневную выручку из кассы

Магазин в Мончегорске остался без дневной выручки из-за нерадивого сотрудника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазин в Мончегорске остался без дневной выручки из-за нерадивого сотрудника. Тот украл из кассы около 100 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, в тот день в торговой точке находился один управляющий. Недостачу денег обнаружили при инкассации, о чем было доложено руководству.

- 30-летнего жителя Мончегорска задержали. Тот рассказал, что забрал из кассы предприятия дневную выручку, воспользовавшись тем, что напарника на рабочем месте не было. Деньги он успел потратить, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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