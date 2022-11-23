Управляющий магазином в Мончегорске украл дневную выручку из кассы

Магазин в Мончегорске остался без дневной выручки из-за нерадивого сотрудника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Магазин в Мончегорске остался без дневной выручки из-за нерадивого сотрудника. Тот украл из кассы около 100 тысяч рублей.
Как выяснили сотрудники полиции, в тот день в торговой точке находился один управляющий. Недостачу денег обнаружили при инкассации, о чем было доложено руководству.
- 30-летнего жителя Мончегорска задержали. Тот рассказал, что забрал из кассы предприятия дневную выручку, воспользовавшись тем, что напарника на рабочем месте не было. Деньги он успел потратить, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru