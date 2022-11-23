Профессиональный путешественник Богдан Булычев: Мурманская область – это пробник Арктики

Богдан Булычев отметил повышение уровня сервиса в регионе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член Русского географического общества, Ассоциации полярников и Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области Богдан Булычев побывал в Мурманске и рассказал о своих впечатлениях от региона.

По его мнению, для туриста Заполярье – возможность побывать в Арктике.

- Я называю Мурманск и Мурманскую область, в частности, «пробником Арктики». Это доступно, быстро. Ты приехал сюда и, если тебе это понравилось, welcome дальше… Я могу сказать, что вы – это ворота Арктики, - рассказал Богдан Булычев в эфире «Большого радио».

Также он отметил повышение уровня сервиса в регионе.

В Москве подвели итоги XI национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Мурманскую область на нем представляли восемь мероприятий.

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