Жители Мурманска пожаловались на разрушенные хоккейные корты при школах

На информацию отреагировали в администрации Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мурманчане пожаловались на состояние хоккейных кортов в Мурманске при школах и во дворах. На информацию отреагировали в администрации Мурманска.

- Лишь у двух школ, № 23 (Лыжный проезд, 8) и № 53 (ул. Папанина, 3), корты требуют ремонта и выведены из эксплуатации. На их месте в последующие годы появятся универсальные спортивные площадки. Остальные школьные хоккейные корты в удовлетворительном состоянии (школы №№ 16, 20, 21, 26, 28, 31, 37, 41, 44, 49, 57, гимназия № 7, международный лицей) - зимой производится заливка льда, летом они используются как универсальные спортивные площадки, - ответили в мэрии.

Напомним: в Мончегорске зимой не будут ставить горки для катания из-за жестких требований ГОСТа.

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