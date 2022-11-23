Ледокол «Урал» вышел из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск

Всего в серии планируется создать пять ледоколов, ведется строительство «Якутии» и «Чукотки». Фото: vk.com/rosatomflot

Третий по счету ледокол проекта 22220 «Урал» вышел из Санкт-Петербурга порт приписки Мурманск. Напомним: 22 ноября на судне подняли государственный флаг.

Ожидается, что 29 ноября его торжественно передадут заказчику – «Атомфлоту». Ранее его флот пополнили головной ледокол проекта «Арктика» и ледокол «Сибирь». Суда будут работать на Севморпути для обеспечения круглогодичной проводки судов.

Всего в серии планируется создать пять ледоколов, ведется строительство «Якутии» и «Чукотки».

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