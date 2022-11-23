В Мурманской области после мобилизации выросла зарплата в сферах фитнеса и IT

Тем временем после начала мобилизации упали доходы в HR-сфере и сфере закупок (-8%, падение на 4 800 рублей и 4 600 рублей соответственно). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru рассказали, как в Мурманской области изменились зарплаты после начала мобилизации.

Так, более достойную зарплату работодатели теперь предлагают соискателям из сферы фитнеса и красоты (+8%, почти 43 000 рублей, рост на 5 800 рублей за месяц). Также подняли оплату труда в вакансиях для IT-специалистов и рабочего персонала (+4%).

- Выросла зарплата предложениях для банковских служащих, финансистов, бухгалтеров, врачей и младшего медперсонала (по +3%). В целом после начала частичной мобилизации в 13 из 25 профессиональных сфер работодатели увеличили предлагаемую зарплату, - сообщает пресс-служба компании.

Тем временем на 8% упали доходы в HR-сфере и сфере закупок (падение на 4 800 рублей и 4 600 рублей соответственно).

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