В Мурманске автомобилист совершил грубое нарушение ПДД на улице Александрова

Нарушителю грозит штраф или лишение водительских прав до полугода.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманске сотрудники ГИБДД ищут автора видеоролика, который заснял серьезное нарушение ПДД на улице Александрова. Водитель ехал по встречке на дороге с односторонним движением.
- Для проведения административного расследования по факту нарушения ПДД, просим автора видео подойти в ГИБДД по адресу: ул. Карла Либкнехта, 46/1, кабинет 214 или связаться с сотрудником по телефону 40-79-84 в рабочее время с 9.00 до 18.00, - сообщили госавтоинспекторы в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Нарушителю грозит штраф или лишение водительских прав до полугода.
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