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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:01

В Мурманске автомобилист совершил грубое нарушение ПДД на улице Александрова

Инцидент сняли на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Нарушителю грозит штраф или лишение водительских прав до полугода.

Нарушителю грозит штраф или лишение водительских прав до полугода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске сотрудники ГИБДД ищут автора видеоролика, который заснял серьезное нарушение ПДД на улице Александрова. Водитель ехал по встречке на дороге с односторонним движением.

- Для проведения административного расследования по факту нарушения ПДД, просим автора видео подойти в ГИБДД по адресу: ул. Карла Либкнехта, 46/1, кабинет 214 или связаться с сотрудником по телефону 40-79-84 в рабочее время с 9.00 до 18.00, - сообщили госавтоинспекторы в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Нарушителю грозит штраф или лишение водительских прав до полугода.

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