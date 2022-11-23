«У тебя плохое настроение, а мы при чем?». В Мурманске нашли чересчур наглого водителя

В Мурманске нашли очередного мастера парковки. Фото: Никита Лапкин / vk.com/nikitos51r

В Мурманске нашли очередного мастера парковки. Водитель оставил свою машину у торгового-центра на улице Карла-Маркса, но так, что перекрыл ей лестницу, ведущую к остановке общественного транспорта.

- Я понимаю, что ты встал с утра не с той ноги. Но остальные люди-то тут причем? – написал в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+) Никита Лапкин.

Северяне поддержали его, отметив, что такая парковка – повод для реакции со стороны УГИБДД.

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