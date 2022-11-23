В Мурманске с автомобилей неизвестные срывают номерные знаки

Гос.номера могли сорвать подростки. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске кто-то повадился срывать номерные знаки с припаркованных авто.

Так, в ночь с 22 на 23 ноября оторвали номер у машины, которая стояла с торца здания на проспекте Кольском, 155. Также знак пропал у автомобиля возле дома №139.

- Если у кого есть вдруг записи с камер видеонаблюдения, прошу откликнуться! - написал владелец одной из машин в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

В комментариях северяне отмечают, что рядом с местом происшествия видели группу подростков, у одного из ребят был в руках номерной знак.

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