В Мурманской области завершили поиск Артура Аникина

23 числа волонтеры рассказали, что местонахождение Артура установлено, он жив. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас» сообщили о завершении поисков 32-летнего Артура Аникина.

Мужчину из Кандалакши искали с 13 ноября, когда он перестал выходить на связь с родными. 23 числа волонтеры рассказали, что местонахождение Артура установлено, он жив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru