В Мурманске ссора между возлюбленными закончилась выстрелом из винтовки

Безработного 35-летнего мурманчанина, ранее не имевшего проблем с законом, задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске конфликт между гражданскими супругами чуть не обернулся трагедией. 32-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что возлюбленный угрожал ей убийством.

Как выяснили стражи порядка, пара поссорилась ночью. Женщина попросила сожителя, который был пьян, покинуть квартиру и стала демонстративно собирать в сумку его вещи. Тому это не понравилось.

- Разъяренный мужчина достал пневматическую винтовку из сейфа и, угрожая убийством, выстрелил два раза в пол. Северянка, испугавшись за свое здоровье, стала успокаивать северянина и при появившейся возможности позвонила в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработного 35-летнего мурманчанина, ранее не имевшего проблем с законом, задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде.

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