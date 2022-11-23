Директор мурманского филиала Tele2 Олег Клянчин: «Мы не просто оператор, а надежный партнер»

Представители мурманского филиала рассказали о точках опоры Tele2. Фото: Пресс-служба TELE2

Третий год подряд российское общество сталкивается с трудностями: сначала пандемия, позже - усложнившаяся мировая обстановка. Все это по-разному сказывается на нашей жизни, но каждый вызов – это возможность стать сильнее. Как улучшать работу даже в непростые времена, рассказали в мурманском филиале Tele2.

- За прошлый год мы сформировали запас прочности, который позволяет нам сейчас развиваться. Tele2 – компания № 1 по темпам строительства в России*. Мы активно строились в 2020-2021 годах, увеличили количество базовых станций на 25%. Так, в этом году мы запустили новые станции в Кировске, Кандалакше, Белокаменке, расширили зону покрытия в Териберке. По последним данным, скорость интернета в Заполярье выросла на 30%, - отметил директор мурманского филиала Tele2 Олег Клянчин.

Директор мурманского филиала Tele2 Олег Клянчин. Фото: Пресс-служба TELE2

Еще одна точка опоры компании – разработка уникальных продуктов для абонентов. Часто Tele2 в этом отношении выступает законодателем моды на рынке услуг. Оператор ушел от модели дискаунтера, но не от выгодных условий. Например, еще никто не смог повторить модель «Маркет Tele2», где пользователи могут покупать и продавать минуты и гигабайты, самостоятельно определяя свои потребности.

- Также мы совершенствуем партнерские программы, которые предполагают скидки и кэшбек от партнеров программы лояльности. Помимо этого, каждый понедельник наши абоненты могут получить три подарка на выбор от партнеров, например, «Ленты», Wink, «Вкусно - и точка», определив, где и какая скидка им сейчас предпочтительнее, - добавил Олег Клянчин.

Представителям СМИ Мурманской области рассказали о развитии сети в регионе. Фото: Пресс-служба TELE2

Абоненты Tele2 свободны в выборе еще в одной функции - голосовом ассистенте. Здесь можно задать не только пол виртуального помощника (работать с Юлей или Алексом), но и подстроить под себя его тембр и харизму. Голосовой ассистент может провести беседу, если вы заняты, расшифровать этот разговор и определить мошенников. А уже живые люди – сотрудники службы поддержки оператора – помогут решить все насущные вопросы. За четыре года Tele2 получила более 30 номинаций за качество обратной связи с абонентами.

Одним из приоритетов Tele2 являются социальные проекты, которые позволяют компании поддерживать россиян в непростое время, делая акцент на важных в нашей жизни вещах. Компания проводит стипендиальную программу, по которой талантливые студенты МАГУ могут рассчитывать на единовременные стипендии от 30 до 70 тысяч рублей за разработку лучших бизнес-идей. Так же представители оператора сотовой связи оценивают и бизнес-идеи школьников.

- Развитие сети, удобные тарифы и высокий уровень сервиса являются основой нашего бизнеса. В центре внимания компании находятся, безусловно, интересы пользователей. Сегодня мы не просто оператор, а надежный партнер, с которым наши абоненты всегда остаются на связи и получают самый широкий и выгодный набор сервисов в своем смартфоне, - подчеркнул Олег Клянчин.

В центре внимания компании находятся интересы пользователей. Фото: Пресс-служба TELE2

Сейчас зона покрытия Tele2 составляет 97-98% в местностях Кольского полуострова, где живут люди.

*по данным Telecom Daily

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