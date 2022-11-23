Мурманский ХК «Арктика» дважды обыграл команду «Тверичи»

2 и 3 декабря команда будет играть с МХК «Рязань-ВДВ». Фото: vk.com/murman_sever

21 и 22 ноября мурманский хоккейный клуб «Арктика» провел матчи с командой из Твери «Тверичи-СШОР». В двух играх победа была за нашими хоккеистами.

Так, в первый раз заполярные спортсмены обыграли соперников со счетом 6:2. Во второй день удалось забросить 9 шайб в ворота противников (счет 9:4).

- Забили еще больше, но и пропустили многовато. Значит есть, что совершенствовать в игре. Ведь совсем скоро начнется домашняя серия игр с одними из сильнейших коллективов Западной конференции, - пишут в группе ХК «Арктика».

2 и 3 декабря команда будет играть с МХК «Рязань-ВДВ».

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