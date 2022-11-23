«Булофная»! Рыбак из Мурманска показал похожую на смешного динозавра рыбу

На этот раз в трал на промысле экипажу судна попалась беззубая треска.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Рыбак из Мурманска Роман Федорцов продолжает публиковать в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» фотографии необычно выглядящих рыб.
На этот раз в трал на промысле экипажу судна попалась беззубая зубатка.
- Сейчас ловим в российской зоне, у Новой Земли. Много прилова попадается. Зубатка в основном. Недавно я показывал зубастую зубатку, а вот сегодня попалась «бефубая». Сразу вспомнил динозавра, - написал Роман Федорцов.
Посмотреть снимок можно здесь.
Напомним: в Кандалакшском районе рыбак случайно поймал акулу.
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