«Булофная»! Рыбак из Мурманска показал похожую на смешного динозавра рыбу

На этот раз в трал на промысле экипажу судна попалась беззубая треска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов продолжает публиковать в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» фотографии необычно выглядящих рыб.

На этот раз в трал на промысле экипажу судна попалась беззубая зубатка.

- Сейчас ловим в российской зоне, у Новой Земли. Много прилова попадается. Зубатка в основном. Недавно я показывал зубастую зубатку, а вот сегодня попалась «бефубая». Сразу вспомнил динозавра, - написал Роман Федорцов.

Посмотреть снимок можно здесь.

Напомним: в Кандалакшском районе рыбак случайно поймал акулу.

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