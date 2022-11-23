Спортсмен из Оленегорска получил «серебро» на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту

Дмитрий занял второе место на дистанции масстарт 16 кругов. Фото: правительство Мурманской области

В Санкт-Петербурге прошел второй этап Кубка России по конькобежному спорту. В числе 140 сильнейших спортсменов за победу боролся наш земляк - конькобежец из Оленегорска Дмитрий Зыкин.

Как сообщает правительство Мурманской области, Дмитрий занял второе место на дистанции масстарт 16 кругов.

Напомним: в Кировск приехала на тренировки паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и биатлону.

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