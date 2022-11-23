В Мурманской области вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В ведомстве напоминают, что особенно тяжело переносят грипп дети и пенсионеры.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ, что характерно для этого времени года. Также в регионе выявили один случай заражения «свиным гриппом».
- С 14 по 20 ноября наблюдается небольшое превышение недельного эпидпорога во всех возрастных группах, кроме детей в возрасте до двух лет. Также в биоматериале от заболевших северян выявлен единичный вирус гриппа А Н1N1, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.
В ведомстве напоминают, что особенно тяжело переносят грипп дети и пенсионеры. Могут начаться осложнения, поэтому стоит сделать прививку.
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