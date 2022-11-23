Жителю Мурманска грозит до 10 лет лишения свободы за выращивание марихуаны

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманске задержали 37-летнего мужчину, который выращивал дома марихуану. Северянин обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ.

При обыске его квартиры полицейские нашли высушенные части наркотических растений и готовый к употреблению наркотик. Также у мужчины забрали оборудование, которое помогло обустроить незаконный «огород» - осветительные приборы, обогреватели, вентиляторы, розетки с таймером.

- Результаты экспертизы показали, что северянин хранил около 300 грамм высушенных наркотических растений и более 20 грамм марихуаны, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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